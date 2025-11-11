Im Jerichower Land zählt Biederitz zur Radel-Spitze. Doch beim diesjährigen Wettkampf konnte der Gewinner bis kurz vor Ende nicht gefunden werden. Aus gutem Grund.

Biederitz rätselt über Radel-Sieger: Fahrrad-Meister erst kurz vor Abpfiff entdeckt

Kay Gericke mit Lars Seidel, Manuela Langner sowie Uwe Fleischer in der Kultgäststätte „Zum Ehlestrand“(v.r).

Biederitz. - Bis kurz vor Stichtag rätselte Biederitz noch über den Erstplatzierten in der diesjährigen Stadtradel-Liste. Denn während andere Teilnehmer mit Klarnamen auftraten, belegten den ersten Platz der Einheitsgemeinde lediglich die Initialen „M.M“. Doch kurz vor Abpfiff konnte der ominöse Teilnehmer nun ausgemacht werden - mit einer herzallerliebsten Geschichte im Gepäck.