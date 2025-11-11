weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Geheimnis gelüftet Biederitz rätselt über Radel-Sieger: Fahrrad-Meister erst kurz vor Abpfiff entdeckt

Im Jerichower Land zählt Biederitz zur Radel-Spitze. Doch beim diesjährigen Wettkampf konnte der Gewinner bis kurz vor Ende nicht gefunden werden. Aus gutem Grund.

Von Willy Weyhrauch 11.11.2025, 15:45
Kay Gericke mit Lars Seidel, Manuela Langner sowie Uwe Fleischer in der Kultgäststätte „Zum Ehlestrand“(v.r).
Kay Gericke mit Lars Seidel, Manuela Langner sowie Uwe Fleischer in der Kultgäststätte „Zum Ehlestrand“(v.r). Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. - Bis kurz vor Stichtag rätselte Biederitz noch über den Erstplatzierten in der diesjährigen Stadtradel-Liste. Denn während andere Teilnehmer mit Klarnamen auftraten, belegten den ersten Platz der Einheitsgemeinde lediglich die Initialen „M.M“. Doch kurz vor Abpfiff konnte der ominöse Teilnehmer nun ausgemacht werden - mit einer herzallerliebsten Geschichte im Gepäck.