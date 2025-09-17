Mehr als 150.000 Kilometer gefahren Stadtradeln im Jerichower Land: Warum es in diesem Jahr einen Überraschungssieger gibt

Jeder Kilometer zählt - das gilt beim Stadtradeln 2025. Mehr als 700 Fahrradfahrer haben im Jerichower Land mitgemacht und die Auswertung zeigt: Besonders in einer Stadt wurde richtig oft in die Pedale getreten.