Mehr als 150.000 Kilometer gefahren Stadtradeln im Jerichower Land: Warum es in diesem Jahr einen Überraschungssieger gibt
Jeder Kilometer zählt - das gilt beim Stadtradeln 2025. Mehr als 700 Fahrradfahrer haben im Jerichower Land mitgemacht und die Auswertung zeigt: Besonders in einer Stadt wurde richtig oft in die Pedale getreten.
Aktualisiert: 18.09.2025, 10:53
Burg/Gernthin/Jerichow - Mehr als 150.000 gefahrene Kilometer und 84 Teams: Auch beim Stadtradeln 2025 war das Jerichower Land wieder zahlenmäßig stark vertreten. An der Spitze gab es diesmal aber einen ganz klaren Gewinner.