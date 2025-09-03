Möser kommt mit der Nebenkostenberechnung für die Sporthalle Lostau nicht hinterher und liegt bereits zwei Jahre zurück. Vereine geraten in Erklärungsnot gegenüber dem Finanzamt.

Lostau - In Lostau wächst der Ärger über die fehlenden Abrechnungen für die Sporthalle in dem Elbort. Kürzlich meldete sich die Kassenwartin der Radballer im Ortschaftsrat zu Wort und nutzte eine Möglichkeit, um den Bürgermeister zu bitten, ihr eine nachvollziehbare Aufstellung der anteiligen Betriebskosten zu geben.