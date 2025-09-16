Kampfmittel-Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg Blindgänger im Jerichower Land: Hier schlummern noch Tausende Granaten und Bomben unter der Erde

Evakuierung, Angst und Ungewissheit: Wer schon einmal nachts aus seinem Bett geklingelt wurde, weil ein Blindgänger entdeckt wurde, kennt diese Zustände und Gefühle. Und wie es aussieht, schlummern vor allem im Jerichower Land noch viele Bomben und Granaten unter der Erde.