Kampfmittel-Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg Blindgänger im Jerichower Land: Hier schlummern noch Tausende Granaten und Bomben unter der Erde
Evakuierung, Angst und Ungewissheit: Wer schon einmal nachts aus seinem Bett geklingelt wurde, weil ein Blindgänger entdeckt wurde, kennt diese Zustände und Gefühle. Und wie es aussieht, schlummern vor allem im Jerichower Land noch viele Bomben und Granaten unter der Erde.
16.09.2025, 18:47
Burg. Eine Zahl, die Angst macht: Schätzungsweise schlummern deutschlandweit unter der Erde noch 100.000 bis 300.000 Kampfmittelaltlasten, gern auch schlicht als „Blindgänger“ bezeichnet.