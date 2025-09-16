weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Blindgänger im Jerichower Land: Bomben und Granaten unter der Erde

Evakuierung, Angst und Ungewissheit: Wer schon einmal nachts aus seinem Bett geklingelt wurde, weil ein Blindgänger entdeckt wurde, kennt diese Zustände und Gefühle. Und wie es aussieht, schlummern vor allem im Jerichower Land noch viele Bomben und Granaten unter der Erde.

Von Maria Kurth 16.09.2025, 18:47
Eine Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten entdeckt wurde. Jährlich werden deutschlandweit rund 5.000 Bomben geräumt.
Eine Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten entdeckt wurde. Jährlich werden deutschlandweit rund 5.000 Bomben geräumt. Foto: dpa

Burg. Eine Zahl, die Angst macht: Schätzungsweise schlummern deutschlandweit unter der Erde noch 100.000 bis 300.000 Kampfmittelaltlasten, gern auch schlicht als „Blindgänger“ bezeichnet.