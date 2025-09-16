Bei einer großangelegten Polizeikontrolle sind auf der A14 bei Magdeburg 250 Einsatzkräfte im Einsatz. Das hat aktuell auch einen stundenlangen Stau zur Folge. Von der Autobahn abgeleitet werden tausende Fahrer.

Geduldsprobe A14: 250 Polizisten sind bei Magdeburg im Einsatz

Bei einer Großkontrolle der Polizei sind auf der A14 bei Magdeburg 250 Einsatzkräfte länderübergreifend im Einsatz.

Wanzleben/Magdeburg - Geduld ist auf der A14 zwischen Schönebeck und Magdeburg-Sudenburg gefragt. Zeitweise staut sich der Verkehr bis zu 90 Minuten zurück. Auch Polizeihunde und das THW sind im Einsatz.