Burg/Reesen. - Es ist ein Schreckenszenario für Erwachsene, welches Ingo Starke in Burg (Jerichower Land) durchlebt hat: Ein kleines Mädchen hatte sich verschluckt und drohte zu ersticken. Durch sein beherztes Eingreifen wurde der pädagogische Mitarbeiter zum Lebensretter.

„Ich hatte immer Angst davor, einmal in die Situation zu kommen, in der ich das einmal anwenden muss“, sagt Ingo Starke. Der Erzieher, der in einer Wohngruppe für Kinder arbeitet, hat einem Mädchen durch einen beherzten Eingriff das Leben gerettet. Dafür würdigt ihn nun das Land Sachsen-Anhalt mit einer öffentlichen Belobigung, die ihm bei einem Empfang in Reesen übermittelt wurde.

Zu seinem lebgensrettenden Einsatz ist Ingo Starke (rechts) von Ministerin Tamara Zieschang sowie Landrat Steffen Burchhardt beglückwünscht worden. Foto: Marco Papritz

Was war passiert? Im Herbst des vergangenen Jahres droht eine Achtjährige auf Gut Lüben beim gemeinsamen Abendessen zu ersticken. Ein Stück Schmorwurst hatte sich im Hals festgesetzt, so Starke. Als er die Situation erkannte, wandte er geistesgegenwärtig den sogenannten Heimlich-Griff an – nach mehrmaligen Versuchen löste sich die Wurst und damit der Ernst der Lage.

Lesetipp: So funktioniert die Erste Hilfe bei verschluckten Kleinteilen.

„Ich habe das abgespult, was ich gelernt habe“, merkt der 54-Jährige im Gespräch mit Innenministerin Tamara Zieschang an, die den Einsatz des Erziehers stellvertretend für das Land Sachsen-Anhalt würdigt.

Gefühl, einfach nur funktioniert zu haben

Ingo Starke hat aufgrund seines Berufs und Einsatzbereichs eine Ersthelfer-Ausbildung. „Ich bin froh, dass ich in dieser Extremsituation – wenn auch unterbewusst – einfach nur funktioniert habe“, so der Lebensretter, dem erst später bewusst geworden sei, wie binnen Sekunden aus einem alltäglichen Abendessen ein dramatischer Moment wurde. Mit einem glücklichen Ausgang. „Ich habe nicht gemerkt, was los ist, hatte aber sehr große Angst“, erinnert sich das Mädchen zurück.

Beim Heimlich-Griff werden die Arme von hinten um die Person gelegt, die an einem Fremdkörper zu ersticken droht. Eine Hand kommt zur Faust geballt auf den Oberbauch, die andere darüber. Dann einige Male ruckartig nach hinten oben drücken, wie es in einer Anleitung heißt.

Mitarbeiter imponiert durch seine bescheidene Art

Landrat Steffen Burchhardt (SPD), der sich mit für die Würdigung von Ingo Starke eingesetzt hat, regt an, „dass eine Erste-Hilfe-Ausbildung als eine Art Familienführerschein gesehen und nicht nur im Rahmen der Führerscheinprüfung abgelegt wird“.

Vom Cornelius-Werk wird übrigens die zurückhaltende Art von Ingo Starke hervorgehoben, „dem ein Lob für seine Tat eher unangenehm ist und aus dieser keine große Sache macht“.