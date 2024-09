Am Sonntag ist es wieder soweit: Gommerns Hoffest der Vereine verspricht ein buntes Programm mit Musik, Tanz, Ständen und vielem mehr. Erfahren Sie hier, was Sie erwartet.

Familienfest in Gommern

Der Zerbster Schlager- und Party-Sänger Zimmi tritt beim diesjährigen Hoffest der Vereine am Sonntag auf dem Hof des Rathauses II auf und wird wieder für beste Stimmung sorgen.

Gommern. - „Die Besucher erwartet wieder ein abwechslungsreiches und buntes Programm mit vielen Vereinen, Schulen, Kitas, viel Musik, Tanz und zahlreichen Ständen aus unserer Einheitsgemeinde aber auch darüber hinaus. Es wird für jeden etwas dabei sein“, blickt Karin Gust auf den jetzigen Sonntag voraus. Karin Gust ist die Vorsitzende des Heimatvereins Gommern, der nun bereits zum 16. Mal das „Hoffest der Vereine“ organisiert.

Das Hoffest findet am Sonntag, 22. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Hof des Rathauses II in der Walther-Rathenau-Straße 4 in Gommern statt. „Es wird ein Fest der guten Laune“, ist sich Karin Gust sicher und legt ein breites Lächeln auf. Wenn sich ihre gute Laune auf die Akteure und Besucher überträgt, kann nichts mehr schiefgehen.

Zimmi sorgt für Stimmung

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, sagt Karin Gust und fängt an aufzuzählen, was Besucher erwarten können: „Leckerer Kuchen, schönes Wetter, in der Scheune eine Filmvorführung, Gommern feiert - gestern und heute’ und viele Angebote für Kinder. Nicht zu vergessen Sänger Zimmi, der ja schon vor zwei Jahren für Begeisterung gesorgt hat. Erstmals werden wir auch die Schönebecker Breakdancer „Boys in Black“ dabei haben. Sie werden sicher auch für gute Stimmung sorgen.“

Was Vereinsvorsitzende Karin Gust aufgezählt hat, ist jedoch nur ein verschwindend geringer Teil dessen, was alles geboten wird. Von 11 bis 17 Uhr geht es quasi Schlag auf Schlag. Freuen kann man sich neben Zimmi und den „Boys in Black“ beispielsweise auf eine gesanglich-fröhliche Eröffnung mit Eckhard Camin, auf einen Auftritt der Grundschule, die Turner des SV Eintracht Gommern, die Kita Max und Moritz, die Tanzgruppe des DRK-Hortes, die Kita Lübs, die Sekundarschule, Linedance, eine Tanzgruppe des GCC, den Heimatverein Hobeck und auch eine karnevalistische „Schlüpfer Nummer“.

Neuer Kalender im Angebot

Neben den Programmpunkten laden wieder zahlreiche Stände zum Besuch und Entdecken ein: Kinderschminke, Bastelstraße, Büchsenwerfen, Einblicke in Wald und Flur, und jede Menge Verköstigungsmöglichkeiten.

Zudem hat man beim Hoffest der Vereine erstmals in diesem Jahr die Gelegenheit, den beliebten Bilderkalender des Heimatvereins zu erstehen. Die Kalender für 2025 widmet sich diesmal dem Thema „20 Jahre Einheitsgemeinde Gommern“. Jede Ortschaft wird darin mit einer Luftaufnahme gewürdigt. Auch der Bildband zu 1075 Jahre Gommern ist erhältlich.

Bürgermeister moderiert

„Worüber ich mich sehr freue, ist, dass auch wieder die Erntekrone zu uns kommen wird. Es wird eine der letzten offiziellen Handlungen von Pfarrer Seils sein, der dann in den Ruhestand geht“, freut sich Karin Gust.

In altbewährter Manier wird Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein gemeinsam mit Karin Gust die Moderation übernehmen. „Jens wird mit einem besonderen Gefährt auf den Hof kommen - was genau, verrate ich aber nicht“; sagt Karin Gust und lacht. Wer es erleben möchte, sollte am Sonntag ab 11 Uhr zum Hoffest kommen.