Gerwisch/Möser - Die Fertigstellung der Autobahn 2 (A2) lässt auf sich warten – wurde schon zum zweiten Mal verschoben. Unbestimmt auf jetzt bis maximal Ende März (Volksstimme berichtete). Die Gegenfahrrichtung soll dann 2025 saniert werden.

Was für Auswirkungen haben die Verschiebungen und Planungen auf die angekündigte Sanierung der Bundesstraße 1 (B1) in Gerwisch und Möser, die für dieses und nächstes Jahr vom Landesstraßenbaubetrieb und dem Verkehrsministerium angekündigt wurden? Schließlich ist die B1 quasi die (Haupt-)Umleitung für die A2, wenn es dort nicht weiter geht – die Vergangenheit zeigte ja, dass gerade auch der Baustellenbereich hier für einige kritische Situationen sorgte.

Plan bleibt so wie besprochen

„Die Maßnahme B1 Ortsdurchfahrt Gerwisch findet wie geplant statt. Sie beginnt gleich nach Ostern, am 2. April, und soll Ende Oktober dieses Jahres beendet sein“, kann Peter Mennicke, Pressesprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, ein wenig die Angst davor nehmen, dass trotz der langen Planung nun Sanierungspläne zu Gunsten der A2 verschoben werden. Ein bis zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme soll es dann noch konkretere Angaben auch zu den einzelnen Bauabschnitten vom Ministerium geben.

Zum Thema:Magdeburg befürchtet Chaos bei Brückensperrung plus B1-Sanierung

Die Landesstraßenbaubehörde stehe immer in engem Kontakt mit der Autobahn GmbH, versicherte Mennicke, und nicht zuletzt auch mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises auf Grund der Umleitungen, die für die Baustellen erstellt und ausgeschildert werden müssen.

Ähnlich sehe es in Möser für 2025 aus – allerdings noch nicht so konkret im Zeitplan. Bei der Landesstraßenbaubehörde laufen laut Mennicke bereits die Planungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Möser im nächsten Jahr. Dabei habe es auch schon die ersten Abstimmungen mit der Autobahn GmbH gegeben, die im Laufe dieses Jahres regelmäßig fortgesetzt werden sollen.

Umleitungen bringen rund 20 Kilometer mehr Fahrstrecke

Doch nun steht erst einmal Gerwisch an. Für die über ein halbes Jahr andauernde Baustelle hat man bereits eine offizielle Umleitungsstrecke geplant: Die groß-räumige Umleitung für den Pkw-Verkehr in Richtung Burg erfolgt ab Heyrothsberge über die B184 in Richtung Gommern bis Knoten B184/B246a, weiter in Richtung Möckern bis Knoten B246a/B246 in Richtung Landhaus Zeddenick, dann weiter über die L52 nach Ziepel, nach Wörmlitz, nach Körbelitz und weiterführend auf der L52 bis zum Anschluss an die B1. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen und ist 44 Kilometer lang. Die Route über die B1 bis Burg ist etwa 18,5 Kilometer.

Hier sollen die Lkw langrollen

Die großräumige Umleitung für den Lkw-Verkehr erfolgt in Richtung Burg ab Heyrothsberge über die B184 in Richtung Gommern bis Knoten B184/B246a, weiter in Richtung Möckern, Stegelitz, Burg bis zum Knoten B246a/B1. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen.