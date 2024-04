Stellen an mehreren Schulen auf der Kippe

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Mehr als zehn Prozent der Schüler des Gymnasiums in Haldensleben sind in intensiver Betreuung der Schulsozialarbeiterin Hannah Lehmann. „Und da zähle ich nicht mal diejenigen mit, die ein akutes Problem haben, welches vielleicht in drei, vier Sitzungen gelöst werden kann. Ich versuche diese Schüler von selbstverletzendem Verhalten und Schulabsenz abzuhalten“, sagt sie.