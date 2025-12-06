Zerstörte Holzbalken, Müll, Böller und geschrottete Fahrräder - die Lage auf dem Sportplatz in Gerwisch spitzt sich zu. Sehr zum Nachteil der Anwohner.

Der Bolzplatz in Gerwisch befindet sich aktuell in einem bedauernswerten Zustand.

Gerwisch - Eigentlich sollte der Bolzplatz in Gerwisch für Jugendliche und Kinder ein Ort der Freude sein. Doch der Zustand hat sich in den letzten Wochen zunehmend verschlechtert. Jugendliche - auch aus Gerwisch - aber vor allem aus der Umgebung, lassen den Platz zusehends vermüllen und sorgen bei den Anwohnern für Ärger.