Vandalismus in Biederitz Brennpunkt Bolzplatz: Gerwisch beklagt Chaos-Zustand auf Sportplatz
Zerstörte Holzbalken, Müll, Böller und geschrottete Fahrräder - die Lage auf dem Sportplatz in Gerwisch spitzt sich zu. Sehr zum Nachteil der Anwohner.
06.12.2025, 06:50
Gerwisch - Eigentlich sollte der Bolzplatz in Gerwisch für Jugendliche und Kinder ein Ort der Freude sein. Doch der Zustand hat sich in den letzten Wochen zunehmend verschlechtert. Jugendliche - auch aus Gerwisch - aber vor allem aus der Umgebung, lassen den Platz zusehends vermüllen und sorgen bei den Anwohnern für Ärger.