weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Vandalismus in Biederitz: Brennpunkt Bolzplatz: Gerwisch beklagt Chaos-Zustand auf Sportplatz

Vandalismus in Biederitz Brennpunkt Bolzplatz: Gerwisch beklagt Chaos-Zustand auf Sportplatz

Zerstörte Holzbalken, Müll, Böller und geschrottete Fahrräder - die Lage auf dem Sportplatz in Gerwisch spitzt sich zu. Sehr zum Nachteil der Anwohner.

Von Willy Weyhrauch 06.12.2025, 06:50
Der Bolzplatz in Gerwisch befindet sich aktuell in einem bedauernswerten Zustand.
Der Bolzplatz in Gerwisch befindet sich aktuell in einem bedauernswerten Zustand. Foto: Willy Weyhrauch

Gerwisch - Eigentlich sollte der Bolzplatz in Gerwisch für Jugendliche und Kinder ein Ort der Freude sein. Doch der Zustand hat sich in den letzten Wochen zunehmend verschlechtert. Jugendliche - auch aus Gerwisch - aber vor allem aus der Umgebung, lassen den Platz zusehends vermüllen und sorgen bei den Anwohnern für Ärger.