Enttäuschung nach Ausfall Neuer Telekom-Mast sorgt für Ärger: Handy-Netz in Bergzow plötzlich „mausetot“

Mit einem neu gebauten Mobilfunk-Mast in Bergzow sollte das Handy-Netz im Jerichower Land erweitert und verbessert werden. Dies funktionierte allerdings nur eine kurze Zeit - sehr zum Leidwesen der Bürger. Nun antwortet die Telekom.