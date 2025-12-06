weather regenschauer
  4. Enttäuschung nach Ausfall: Neuer Telekom-Mast sorgt für Ärger: Handy-Netz in Bergzow plötzlich „mausetot“

Mit einem neu gebauten Mobilfunk-Mast in Bergzow sollte das Handy-Netz im Jerichower Land erweitert und verbessert werden. Dies funktionierte allerdings nur eine kurze Zeit - sehr zum Leidwesen der Bürger. Nun antwortet die Telekom.

Von Louis Hantelmann 06.12.2025, 07:04
Der neu errichtete Mast der Telekom soll für besseren Mobilfunk im Jerichower Land sorgen. Foto: Louis Hantelmann

Bergzow. - „Vielleicht sollten wir einfach eine große Fahne anbringen und den Turm als Wahrzeichen für Bergzow oder Elbe-Parey nehmen“, schlägt Peter Gaede aus Bergzow vor. Gemeint ist damit der neu gebaute Mobilfunk-Mast der Telekom am örtlichen Sportplatz.