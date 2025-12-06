Enttäuschung nach Ausfall Neuer Telekom-Mast sorgt für Ärger: Handy-Netz in Bergzow plötzlich „mausetot“
Mit einem neu gebauten Mobilfunk-Mast in Bergzow sollte das Handy-Netz im Jerichower Land erweitert und verbessert werden. Dies funktionierte allerdings nur eine kurze Zeit - sehr zum Leidwesen der Bürger. Nun antwortet die Telekom.
06.12.2025, 07:04
Bergzow. - „Vielleicht sollten wir einfach eine große Fahne anbringen und den Turm als Wahrzeichen für Bergzow oder Elbe-Parey nehmen“, schlägt Peter Gaede aus Bergzow vor. Gemeint ist damit der neu gebaute Mobilfunk-Mast der Telekom am örtlichen Sportplatz.