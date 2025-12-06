weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Mehr Platz für über 1.000 Schüler: Nach Kiosk-Abriss: Stadt Magdeburg zäunt Fläche für größeren Pausenhof ein

Mehr Platz für über 1.000 Schüler Nach Kiosk-Abriss: Stadt Magdeburg zäunt Fläche für größeren Pausenhof ein

Die Schließung und der Abriss mehrerer Kioske in Magdeburg-Nord war monatelang Gesprächsthema. Nun zäunt die Stadt die Fläche ein, um den Pausenhof einer Schule zu vergrößern.

Von Stefan Harter 06.12.2025, 07:00
Die Fläche der abgerissenen Imbisse in Magdeburg-Nord wird zur Vergrößerung eines Schulhofs eingezäunt.
Die Fläche der abgerissenen Imbisse in Magdeburg-Nord wird zur Vergrößerung eines Schulhofs eingezäunt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Wenige Wochen nachdem die Kioske an der Salvador-Allende-Straße im Magdeburger Stadtteil Neustädter See abgerissen wurden, wird das Areal nun eingezäunt. Die Fläche wird der angrenzenden Integrierten Gesamtschule (IGS) Regine Hildebrandt zugeschlagen.