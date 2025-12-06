Mehr Platz für über 1.000 Schüler Nach Kiosk-Abriss: Stadt Magdeburg zäunt Fläche für größeren Pausenhof ein
Die Schließung und der Abriss mehrerer Kioske in Magdeburg-Nord war monatelang Gesprächsthema. Nun zäunt die Stadt die Fläche ein, um den Pausenhof einer Schule zu vergrößern.
Magdeburg. - Wenige Wochen nachdem die Kioske an der Salvador-Allende-Straße im Magdeburger Stadtteil Neustädter See abgerissen wurden, wird das Areal nun eingezäunt. Die Fläche wird der angrenzenden Integrierten Gesamtschule (IGS) Regine Hildebrandt zugeschlagen.