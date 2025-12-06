Für jede verkaufte Nordmann-Tanne an der Heerener Straße fließt Geld in die Kasse der B-Jugend vom Post SV Stendal. Warum die jungen Fußballer die Spende brauchen.

Arthur, Zubaidullah, Matthis, Ben und Emil von der B-Jugend des Post SV Stendal helfen beim Aufbau des Weihnachtsbaumstandes an der Heerener Straße bei Würth. Aus dem Verkaufserlös fließt Geld in die Mannschaftskasse.

Stendal - Nicht nur auf dem Fußballplatz ist die B-Jugend vom Post SV Stendal engagiert. Beim Aufbau des Weihnachtsbaumstands in der Heerener Straße zwischen Waschanlage und Würth haben die jungen Männer mit angepackt. Denn mit jedem verkauften Baum fließt Geld in die Mannschaftskasse. Wofür die Jugendlichen das so dringend brauchen.

Wenn andere Mannschaften zu einem Kreisliga-Spiel kommen, sind sie immer einheitlich gekleidet, berichtet der B-Jugend-Trainer René Studinski. „Es ist schon traurig zu sehen, dass meine Jungs in Straßenkleidung zu den Spielen kommen“, sagt der Stendaler. Die Spieler wünschen sich ebenfalls einheitliche Jacken, um geschlossen als Team aufzutreten.

Doch viele der Nachwuchskicker und deren Eltern hätten nicht das Geld, um sich die Ausrüstung privat anzuschaffen. Zudem sei die Vereinskasse klamm – nicht zuletzt aufgrund der geringen Sportförderung, weil die Stadt Stendal pleite ist.

B-Jugend-Trainer René Studinski. Foto: Anna Lisa Oehlmann

„Wir leisten im Verein integrative Arbeit“, sagt René Studinski. Sieben der 17 Fußballer in seinem Team haben einen Migrationshintergrund. Dass sie sich gut eingliedern, zeige auch der sportliche Erfolg der Mannschaft. Nach dem 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende in Möringen stehen die B-Jugend-Kicker auf Platz drei der Kreisliga-Tabelle. „Ich möchte die Spieler auch ein bisschen für ihre Arbeit belohnen.“

Sponsoren für Post SV Stendal

Darum überlegte der Trainer, wie er seinem Team helfen kann. Viele frühere Sponsoren haben aufgrund der wirtschaftlichen Lage abgesagt. Im Gespräch mit seinem langjährigen Freund Thoralf Habermann entstand die Idee, einen Teil des Erlöses aus dem Weihnachtsbaum-Verkauf an die B-Jugend zu spenden.

Wir haben schon immer an Institutionen in Stendal gespendet. Thoralf Habermann, Weihnachtsbaumstand-Betreiber aus Stendal

Mal haben Thoralf Habermann und sein Team an das Kinderheim, mal das Tierheim mit Trinkgeldern und dem Erlös aus dem Weihnachtsbaumverkauf unterstützt.

Mit dem Geld kauft der Trainer für die Mannschaft einheitliche Jacken mit dem Vereinslogo. Als Dankeschön haben die Spieler beim Standaufbau geholfen und Bäume aus den Transportnetzen befreit und zur Präsentation aufgestellt. Sie hoffen, dass viele Stendaler ihren Fleiß belohnen und sie unterstützen werden.

Die Weihnachtsbäume können von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 9 bis 17 Uhr am Stand in der Heerener Straße 13 erworben werden. Es gibt eine Spendenbox.