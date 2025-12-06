Beliebter Chor der Elbestadt Schönebeck ist auch in Niedersachsen nachgefragt. Dort haben die Sänger regelmäßig einen besenderen Auftritt.

Schönebeck/Garbsen. - Dass der Gesang des Shanty-Chores eine besondere Seele hat, scheint man nicht nur in Schönebeck schätzen zu wissen. Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes in der Partnerstadt Garbsen haben die Sänger zu ihrem Weihnachtsmarkt eingeladen. Dort werden sie die Elbestadt repräsentieren und ein kleines Konzert geben.