  Nach Post-Monat in Biederitz: Buchhändler in Lebensgefahr: „Arzt schickte mich in die Notaufnahme"

Für den Buchhändler endete der Post-Monat im Krankenhaus. Wie er die Zeit erlebte, was er zum „Bestellgehabe“ in Biederitz meint und wie es mit dem Geschäft weitergeht.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 27.08.2025, 22:49
Für Peter Theiß erwies sich das eingezogene Post-Geschäft als lebensbedrohlich. „Nie wieder“, wie er sagt.
Für Peter Theiß erwies sich das eingezogene Post-Geschäft als lebensbedrohlich. „Nie wieder“, wie er sagt. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. Seit kurzer Zeit sind die Rollos bei der Buchhandlung in Biederitz wieder offen. Aus dem heiklen Post-Abenteuer hat Buchhändler Peter Theiß jedoch seine Lehren gezogen. Für ihn ist klar: „Nie wieder“.