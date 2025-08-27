Nach Post-Monat in Biederitz Buchhändler in Lebensgefahr: „Arzt schickte mich in die Notaufnahme“
Für den Buchhändler endete der Post-Monat im Krankenhaus. Wie er die Zeit erlebte, was er zum „Bestellgehabe“ in Biederitz meint und wie es mit dem Geschäft weitergeht.
Aktualisiert: 27.08.2025, 22:49
Biederitz. Seit kurzer Zeit sind die Rollos bei der Buchhandlung in Biederitz wieder offen. Aus dem heiklen Post-Abenteuer hat Buchhändler Peter Theiß jedoch seine Lehren gezogen. Für ihn ist klar: „Nie wieder“.