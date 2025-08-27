Seit 2021 ringt Roel Somers öffentlich für die Modernisierung seiner Schweinezucht im Kreis Stendal. Trotz scheinbar endloser Hürden gibt er nicht auf – und bekommt nun Unterstützung von Politikern.

Künftig sollen mehr als 11.000 Schweine in der Zuchtanlage in Polkau gehalten werden.

Polkau. - Bald sind es fünf Jahre: So lange befasst sich Roel Somers bereits mit Plänen, Gesetzen und Behörden, die gar nichts mit seinem Beruf zu tun haben. Er ist Landwirt und betreibt die Schweinezuchtanlage in Polkau, die er modernisieren und vergrößern will. Nun hat er – nach mehr als zwei Jahren Stillstand – die nächste Hürde im Bauausschuss von Osterburg genommen. Von den ehrenamtlichen Lokalpolitikern hat er ein positives Votum und ein überraschendes Lob bekommen.