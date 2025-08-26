Seit wenigen Tagen ist der Landkreis Harz Besitzer des Brockengipfels samt der Liegenschaften wie dem Brockenhotel. Nach dem Kauf soll der touristische Leuchtturm aufzuwerten wieder stärker strahlen. Doch unerwartet stehen ganz neue Herausforderungen auf der Tagesordnung.

Brocken steht vor großen Umbrüchen: Was jetzt mit Hotel auf dem höchsten Harz-Gipfel passiert

Schierke/Halberstadt. - Der Harzer Landrat Thomas Balcerowski strahlt förmlich vor Optimismus und Tatendrang: Nach den heftigen Debatten, die es Ende 2024 um den von dem CDU-Politiker forcierten Plan, den Brockengipfel zu kaufen und aufzuwerten, gab, ist dieses Ziel nun erreicht. Der Landkreis ist seit wenigen Tagen Eigentümer von Brockenhotel und anderen Liegenschaften und kann nun die Umsetzung angehen. Allerdings gibt es auf 1.141 Höhenmetern unverhofft neue Baustellen.