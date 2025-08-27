Seltene Auszeichnung Für Vogel-Hilfe prämiert: Nabu zeichnet evangelische Kirche in Biederitz aus
Mit ihrem Engagement für Vögel hat die evangelische Kirche beim Nabu-Landesverband für Aufsehen gesorgt. Nun wurden die Initiatoren dafür ausgezeichnet.
Aktualisiert: 27.08.2025, 22:41
Biederitz. „Wir hatten im vorigen Jahr Turmfalken, Schleiereulen, Stare und eine Ringeltaube“, erzählt Reinhard Szibor – Vorsitzender der Biederitzer Kantorei – seinem Gegenüber Sven Königsmark vom Kreisverband des Nabu. Denn um die Vögel, in diesem Fall im Kirchturm des altehrwürdigen Gebäudes an der Kantorwiese, soll es sich an diesem Tag drehen.