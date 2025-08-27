Mit ihrem Engagement für Vögel hat die evangelische Kirche beim Nabu-Landesverband für Aufsehen gesorgt. Nun wurden die Initiatoren dafür ausgezeichnet.

Biederitz. „Wir hatten im vorigen Jahr Turmfalken, Schleiereulen, Stare und eine Ringeltaube“, erzählt Reinhard Szibor – Vorsitzender der Biederitzer Kantorei – seinem Gegenüber Sven Königsmark vom Kreisverband des Nabu. Denn um die Vögel, in diesem Fall im Kirchturm des altehrwürdigen Gebäudes an der Kantorwiese, soll es sich an diesem Tag drehen.