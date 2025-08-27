weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Seltene Auszeichnung: Für Vogel-Hilfe prämiert: Nabu zeichnet evangelische Kirche in Biederitz aus

Seltene Auszeichnung Für Vogel-Hilfe prämiert: Nabu zeichnet evangelische Kirche in Biederitz aus

Mit ihrem Engagement für Vögel hat die evangelische Kirche beim Nabu-Landesverband für Aufsehen gesorgt. Nun wurden die Initiatoren dafür ausgezeichnet.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 27.08.2025, 22:41
Pfarrerin Henrike Kant, Reinhard Szibor, Sven Königsmark sowie Ursula Bergien, Burkhard Wrede-Pummerer und Suanne Schmidt vom Nabu-Landesverband.
Pfarrerin Henrike Kant, Reinhard Szibor, Sven Königsmark sowie Ursula Bergien, Burkhard Wrede-Pummerer und Suanne Schmidt vom Nabu-Landesverband. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. „Wir hatten im vorigen Jahr Turmfalken, Schleiereulen, Stare und eine Ringeltaube“, erzählt Reinhard Szibor – Vorsitzender der Biederitzer Kantorei – seinem Gegenüber Sven Königsmark vom Kreisverband des Nabu. Denn um die Vögel, in diesem Fall im Kirchturm des altehrwürdigen Gebäudes an der Kantorwiese, soll es sich an diesem Tag drehen.