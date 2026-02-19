Große Freude in der Kita Sonnenschein in Genthin: Dank einer Spende der Volksbank können die Kleinsten nun gemeinsam auf Tour gehen – sicher, bequem und mit viel Spaß.

Fast wie ein Krippenwagen aus DDR-Zeiten

Übergabe des neuen Mini-Bus an die Kita Sonnenschein in Genthin

Genthin - Überraschung in der Genthiner Kita „Sonnenschein“: Gabriele Kostka von der Volksbank Jerichower Land übergab den Erzieherinnen und Kindern einen neuen Kinderbus. Das praktische Gefährt bietet Platz für sechs kleine Passagiere, die nun bei Spaziergängen und Ausflügen bequem mitfahren können.