Engagement für Lobugs Burgturm Burg Loburg: Wie eine WhatsApp-Gruppe die Vereinslandschaft aufmischt
In Loburg deutet sich die Gründung eines Heimatvereins an. Dabei im Mittelpunkt: Die Loburger Burganlage. Was geplant ist und wieso bereits der Burginnenhof hergerichtet wurde.
14.08.2025, 06:05
Loburg - Noch steht man ganz am Anfang, aber der Wunsch ist da: In Loburg wollen sich Einwohner für einen neuen Heimatverein stark machen, der sich auch – aber nicht nur – um die Loburger Burg bemühen möchte.