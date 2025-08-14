In Loburg deutet sich die Gründung eines Heimatvereins an. Dabei im Mittelpunkt: Die Loburger Burganlage. Was geplant ist und wieso bereits der Burginnenhof hergerichtet wurde.

Die Burg Loburg aus der Vogelperspektive. Am Freitag und Samstag soll der Turm bestiegen werden können.

Loburg - Noch steht man ganz am Anfang, aber der Wunsch ist da: In Loburg wollen sich Einwohner für einen neuen Heimatverein stark machen, der sich auch – aber nicht nur – um die Loburger Burg bemühen möchte.