weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Engagement für Lobugs Burgturm: Burg Loburg: Wie eine WhatsApp-Gruppe die Vereinslandschaft aufmischt

Engagement für Lobugs Burgturm Burg Loburg: Wie eine WhatsApp-Gruppe die Vereinslandschaft aufmischt

In Loburg deutet sich die Gründung eines Heimatvereins an. Dabei im Mittelpunkt: Die Loburger Burganlage. Was geplant ist und wieso bereits der Burginnenhof hergerichtet wurde.

Von Stephen Zechendorf 14.08.2025, 06:05
Die Burg Loburg aus der Vogelperspektive. Am Freitag und Samstag soll der Turm bestiegen werden können.
Die Burg Loburg aus der Vogelperspektive. Am Freitag und Samstag soll der Turm bestiegen werden können. Foto: S. Zechendorf

Loburg - Noch steht man ganz am Anfang, aber der Wunsch ist da: In Loburg wollen sich Einwohner für einen neuen Heimatverein stark machen, der sich auch – aber nicht nur – um die Loburger Burg bemühen möchte.