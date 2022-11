Burg: Stadt will Platz für weitere Unternehmen schaffen

Der Industrie- und Gewerbepark an der B 246a in Burg ist fast ausgelastet. Jetzt soll für Firmenansiedlungen neuer Platz geschaffen werden.

Burg - Die Stadt Burg will den Fokus in den nächsten Jahren verstärkt auf den Industrie- und Gewerbepark (IGP) legen, kündigt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) an. Grund: Die bisherige Fläche ist mit 115 Hektar nahezu ausgelastet.