Die alleinerziehende Mutter Aileen Ziehm findet für ihre Kinder seit Jahren keinen Hortplatz in Stendal. Wie sie versucht, Arbeit und Erziehung unter einen Hut zu bringen.

„Ich bin dann die Dumme“ - Alleinerziehende Mutter von fehlenden Hortplätzen frustriert

Der Hansestadt Stendal fehlen Hortplätze. Der Kreisverwaltung zufolge müssen seit fünf Jahren immer wieder Anträge von Eltern abgelehnt werden.

Stendal. - Der Landkreis Stendal muss seit fünf Jahren immer wieder Anträge von Eltern für Hortplätze ablehnen. Eine Betroffene ist Aileen Ziehm. Die alleinerziehende Mutter hat zwei Kinder im Grundschulalter. Ein Balanceakt aus Arbeit und Erziehung bestimmt wegen des fehlenden Betreuungsangebots ihr Leben.