Betreuung für Kinder „Ich bin dann die Dumme“ - Alleinerziehende Mutter von fehlenden Hortplätzen frustriert
Die alleinerziehende Mutter Aileen Ziehm findet für ihre Kinder seit Jahren keinen Hortplatz in Stendal. Wie sie versucht, Arbeit und Erziehung unter einen Hut zu bringen.
03.01.2026, 12:30
Stendal. - Der Landkreis Stendal muss seit fünf Jahren immer wieder Anträge von Eltern für Hortplätze ablehnen. Eine Betroffene ist Aileen Ziehm. Die alleinerziehende Mutter hat zwei Kinder im Grundschulalter. Ein Balanceakt aus Arbeit und Erziehung bestimmt wegen des fehlenden Betreuungsangebots ihr Leben.