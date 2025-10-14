Bereits zum 18. Mal findet in diesem Jahr die Burger Museumsnacht statt. Beim Kulturfrühstück wurden schon die ersten Highlights für den 17. Oktober bekanntgegeben.

Burger Museumsnacht ist alles andere als von gestern

Dank vom Kulturstammtisch an die Sponsoren vor der Historischen Gerberei, die auch bei der Museumsnacht dabei ist.

Burg. - Insgesamt 17 historische und kulturelle Einrichtungen laden am 17. Oktober zur Burger Museumsnacht ein. Was die Besucher bei der 18. Auflage der Veranstaltung erwartet, wurde beim Kulturfrühstück in der Historischen Gerberei, einem der 17 Standorte, verraten.

„Zu den Highlights gehört ein Fledermaussuchspiel in der Stadtbibliothek“, sagte Maximilian Steib, Fachbereichsleiter Kultur, Tourismus und Soziales. Bei der Museumsnacht geht es eben nicht nur darum, dass Gebäude in der Innen- und Altstadt öffnen, sondern dass auch etwas Besonderes geboten wird.

Besondere Erlebnisführungen beginnen am Rathaus

So gibt es zum Beispiel in der Altstadt mittelalterliche Musikdarbietungen von „Chris Lunatis“ und szenische Erlebnisführungen unter dem Motto „Mystisch & Unheimlich“. Sie beginnen stündlich am Rathaus. Am auch Freiheitsturm genannten Kuhturm können die Besucher mehrmals ein kunterbuntes Varieté bewundern.

Auch kulinarisch wird bei der Museumsnacht einiges geboten. „Bratwurst und heiße Getränke gehören natürlich dazu“, nannte Steib zwei Beispiele.

Museumsnacht, das ist auch in diesem Jahr nicht wörtlich zu nehmen, denn es handelt sich bei den 17 Stationen nicht ausschließlich um Museen oder museumsähnliche Einrichtungen, sondern beispielsweise auch Kirchen. Die Kirche St. Johannes der Täufer bietet Musik, Texte und Momente der Ruhe. In der Kirche Unser Lieben Frauen wird bei Kerzenschein moderne Orgelmusik geboten. In der Unterkirche St. Nicolai gibt es eine mystische Kirche mit Texten und Lichtinstallationen aus dem Mittelalter zu sehen.

Illumination der Innenstadt lockt viele Besucher an

Beginn ist um 17 Uhr, wenn es richtig dunkel geworden ist, kommt ein weiteres Highlight der Museumsnacht zur Geltung: die farbig angestrahlten Gebäude. Für so manchen ist allein die Illumination Grund genug für einen Spaziergang durch Burgs Innenstadt.