Braucht ein altes Haus Hilfe, ist Erhard Jahn zur Stelle. Dabei schaut er nicht nur auf die alten Gemäuer, sondern auch auf die Gemütslage der Besitzer - das Geheimnis seines Erfolgs.

Erhard Jahn: Der mit den alten Häusern spricht

Die Liebe zu alten Häusern lebt Erhard Jahn auch privat, er hat einen alten Hof in Gutenswegen vor dem Verfall gerettet. Selbst auf Reisen gräbt er sich manchmal buchstäblich in die Geschichte ein und berichtet anschließend in Vorträgen davon.

Wolmirstedt. - Dass Auerbachs Mühle, Webers Hof oder die Wolmirstedter Museumsscheune die Zeit überdauert haben, hat viel mit Erhard Jahn zu tun. Er hält die Hand über historische Bauten und sucht mit den Eigentümern behutsam nach Wegen, solche Zeitzeugen in die Zukunft hinüberzuretten. Dafür bekam er nun einen Preis.