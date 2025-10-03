Zuletzt ist die Zahl der Unfälle in der Gemeinde Biederitz deutlich gestiegen. An Regen, Schnee und Nachtfahrten liegt das jedoch nicht. Die Polizei zieht ein klares Fazit.

Crash-Hotspot: An dieser Stelle kracht es in Biederitz am häufigsten

Ein Unfall ereignete sich zuletzt am Ortsausgang von Gerwisch.

Biederitz. - Im vergangenem Jahr kam es in der Gemeinde Biederitz zu insgesamt 18 Verkehrsunfällen. Davon endete ein Vorfall tödlich. 17 Vekehrsteilnehmer wurden leichtverletzt. Doch entgegen der allgemeinen Annahme sind hierbei gar nicht die Bedingungen - wie Regen, Schnee und die späte Uhrzeit - ursächlich, sondern vielmehr menschliches Versagen.