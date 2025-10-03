Das kommende Wochenende in Magdeburg ist vollgepackt mit Großveranstaltungen. Das führt in der Innenstadt und im Osten der Stadt zu einigen Straßensperrungen.

Start des 20. Magdeburg-Marathon im vergangenen Jahr. Diesen Sonntag (5. Oktober 2025) steht die 21. Auflage an.

Magdeburg. - Am Sonntag (5. Oktober 2025) müssen sich die Magdeburger und Gäste auf einige Straßensperrungen und Umleitungen einstellen. Denn an dem Tag finden der 21. Magdeburg-Marathon und das FCM-Heimspiel gegen den SV Elversberg statt. Außerdem läuft noch das große Kaiser-Otto-Fest. Diese Straßen werden gesperrt sein.