weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Verkehrsbehinderung im Zentrum der Elbestadt: Magdeburg-Marathon, FCM, Kaiser-Otto-Fest: Hier sind Straßen und Parkplätze gesperrt

Verkehrsbehinderung im Zentrum der Elbestadt Magdeburg-Marathon, FCM, Kaiser-Otto-Fest: Hier sind Straßen und Parkplätze gesperrt

Das kommende Wochenende in Magdeburg ist vollgepackt mit Großveranstaltungen. Das führt in der Innenstadt und im Osten der Stadt zu einigen Straßensperrungen.

Von Ivar Lüthe 03.10.2025, 08:00
Start des 20. Magdeburg-Marathon im vergangenen Jahr. Diesen Sonntag (5. Oktober 2025) steht die 21. Auflage an.
Start des 20. Magdeburg-Marathon im vergangenen Jahr. Diesen Sonntag (5. Oktober 2025) steht die 21. Auflage an. Foto: Eroll Popova

Magdeburg. - Am Sonntag (5. Oktober 2025) müssen sich die Magdeburger und Gäste auf einige Straßensperrungen und Umleitungen einstellen. Denn an dem Tag finden der 21. Magdeburg-Marathon und das FCM-Heimspiel gegen den SV Elversberg statt. Außerdem läuft noch das große Kaiser-Otto-Fest. Diese Straßen werden gesperrt sein.