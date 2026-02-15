Die Stadt Gommern und die Volksstimme laden zum Wahlforum zur Bürgermeisterwahl ein. Zwei kandidaten stellen sich den Fragen.

Im März wird in Gommern der neue Bürgermeister gewählt.

Gommern - Wer soll Gommern in den kommenden sieben Jahren führen und wohin? Das entscheidet sich am 22. März bei der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Gommern.

Doch wer sind die Menschen, die dieses Amt anstreben, und was sind ihre Beweggründe für die Bewerbung? Welche Projekte wollen sie anstoßen, wie stellen sie sich die Entwicklung der Ortschaften vor, wie wollen sie mit Finanzen, Vereinen, Wirtschaft und Ehrenamt umgehen?

Zwei Bewerber um das Amt

Antworten auf diese Fragen soll eine öffentliche Bewerbervorstellung im Vorfeld der Bürgermeisterwahl geben. Zwei Kandidaten stellen sich der Wahl im März, die als richtungsweisend für die Zukunft der Einheitsgemeinde gilt.

Der Wahlausschuss hat die Bewerbungen von Amtsinhaber Jens Hünerbein (parteilos) und Phillipp-Anders Rau (AfD) offiziell zugelassen.

Nach den Vorgaben der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist den Bewerbern Gelegenheit zu geben, sich in mindestens einer öffentlichen Versammlung vorzustellen. Diese Möglichkeit soll nun genutzt werden, damit sich die Bürgerinnen und Bürger ein eigenes Bild von den Kandidaten machen können.

Forum am 12. März

Die öffentliche Bewerbervorstellung findet am Donnerstag, 12. März, um 18 Uhr in der Versammlungsstätte am Volkshaus, Fuchsbergstraße 5, in Gommern, statt. Organisiert und moderiert wird die Veranstaltung in Kooperation mit der Volksstimme.

Zunächst erhalten die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge jeweils bis zu 15 Minuten Redezeit. In dieser Zeit können sie ihre persönlichen Hintergründe, ihre Motivation für die Kandidatur sowie ihre politischen Schwerpunkte und Ziele für die kommenden sieben Jahre darlegen. Die Redezeit kann ausgeschöpft werden, muss aber nicht.

Im Anschluss folgt eine moderierte Fragerunde. Eine Diskussion zwischen den Kandidaten oder ein unmittelbarer Schlagabtausch ist dabei nicht vorgesehen, ebenso wenig eine direkte Debatte zwischen Fragestellern und Bewerbern. Die Moderation übernehmen Redakteure der Volksstimme.

Reichen Sie Ihre Fragen ein

Im Vorfeld können Einwohner Fragen einreichen, entweder allgemein an beide Kandidaten oder gezielt an einen der Bewerber. Wer Anliegen formulieren möchte, kann diese per E-Mail an redaktion.burg@volksstimme.de senden.

Bitte geben Sie dabei Ihren Namen und Anschrift an, damit verifiziert werden kann, dass es sich um echte Anfragen handelt. Die Fragen sollen in die Veranstaltung einfließen und dort berücksichtigt werden.