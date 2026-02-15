Auf der A2 stoppt die Polizei einen verdächtigen Peugeot – der Fahrer versucht zu fliehen und sorgt für weitere Überraschungen.

Die Autobahnpolizei hat an der Anschlussstelle Alleringersleben auf der A2 einen gestohlen Pkw entdeckt.

Alleringersleben - Beamte der Autobahnpolizei Braunschweig haben am Freitagmorgen (13. Februar) auf der A2 einen gestohlenen Peugeot 508 entdeckt. Der verdächtige Wagen sei ihnen bei Helmstedt in Fahrtrichtung Berlin aufgefallen. Die Polizisten stoppten den Fahrer wenig später.

Lesen Sie auch: Polizei entdeckt Unmengen Cannabis auf A2: Transporter versteckt eigene Plantage

Der 23‑Jährige habe zunächst versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch an der Anschlussstelle Alleringersleben gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,5 Promille, zudem zeigte der Mann deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto bereits am 11. Februar 2026 als gestohlen gemeldet worden.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und soll nach kriminaltechnischer Untersuchung an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.