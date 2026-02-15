In Magdeburg hat es einen Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben. Die Polizei suchen nun nach Zeugen, die mit ihren Hinweisen zur Aufklärung beitragen können.

Magdeburg. - In der Nacht auf Samstag, den 14. Februar 2026, ist es in Magdeburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg verschaffte sich eine der Polizei bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus im Stadtteil Stadtfeld West. Dazu wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Gebäude einzudringen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld West beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 0391/546-3295, alternativ beim E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt unter https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier über das Internet entgegengenommen.