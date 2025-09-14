Jeder Ort in der Gemeinde Gommern hat ein eigenes kleines Gremium, dass Dinge für den eigenen Ort berät - nur nicht die Kernstadt Gommern. Das möchte die CDU jetzt ändern. Aber wäre das sinnvoll?

Soll hier in Gommerns Rathaus künftig auch ein Ortschaftsrat tagen?

Gommern. - Soll auch die Kernstadt Gommern einen eigenen Ortschaftsrat bekommen? Diese Frage hat kürzlich für intensive Diskussionen gesorgt. Die CDU-Fraktion brachte dazu einen Antrag ein. Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gommern und des Ortsteils Vogelsang sollen ab 2026 einen eigenen Ortschaftsrat wählen können.