Ein uralter Stein mit geheimnisvollen Zeichen, ein zerstörter Fundort und Theorien, die bis in den Sternenhimmel reichen: Der Runenstein von Rogäsen gibt Forschern seit über 170 Jahren Rätsel auf. Ist jetzt eine Lösung in Sicht?

Von Robert Sonntag 14.09.2025, 18:17
Inschrift (retuschiert) in angenommener Ausrichtung.
Inschrift (retuschiert) in angenommener Ausrichtung. Foto: Gregor Rom

Genthin. - Wer heute zu Besuch beim Kreismuseum in Genthin ist, kommt unweigerlich an einem der rätselhaftesten Fundstücke Norddeutschlands vorbei: dem Runenstein von Rogäsen. Ein massiver Granitblock mit mysteriösen Zeichen – deren Bedeutung bis heute niemand entschlüsseln konnte.