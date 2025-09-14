Ein uralter Stein mit geheimnisvollen Zeichen, ein zerstörter Fundort und Theorien, die bis in den Sternenhimmel reichen: Der Runenstein von Rogäsen gibt Forschern seit über 170 Jahren Rätsel auf. Ist jetzt eine Lösung in Sicht?

Das große Rätsel von Genthin: Der Runenstein, der keiner ist

Genthin. - Wer heute zu Besuch beim Kreismuseum in Genthin ist, kommt unweigerlich an einem der rätselhaftesten Fundstücke Norddeutschlands vorbei: dem Runenstein von Rogäsen. Ein massiver Granitblock mit mysteriösen Zeichen – deren Bedeutung bis heute niemand entschlüsseln konnte.