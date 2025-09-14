Das Café im Wartesaal des Wolmirstedter Bahnhofs ist beliebt und legt dennoch eine Schippe drauf: Jetzt gibt es auch selbst gebackene Kuchen.

Wolmirstedt. - Die „Kalte Schnauze“ kennen viele noch aus Kindheitstagen, auch als „Kalter Hund“. Doch dieses Gebäck aus Keksen und Kuvertüre hat auch unter Erwachsenen viele Liebhaber, das erlebt Kathleen Freimann im Bahnhofscafé „Cappuccino“.

Das Café läuft unter dem Dach des Bodelschwingh-Hauses, Kathleen Freimann arbeitet dort auch mit Menschen mit Behinderung zusammen. Das Team funktioniert, doch sie spürte schnell, dass Gäste auf selbst gebackenen Kuchen stehen. Der gelieferte Kuchen ist zwar sehr gut, aber das Individuelle ist noch mehr gefragt. Also stellte sie sich in die Küche und der Erfolg gibt ihr Recht.

Pflaumenzeit und lecker Kuchen

Bei der jüngsten Veranstaltung „Kultur im Bahnhof“ war das erste Blech Pflaumenkuchen schnell an die Gäste ausgegeben. Da gerade Pflaumenzeit ist, gab es natürlich Nachschub aus der Küche. Doch auch die „Kalte Schnauze“ und Torten, die mit Sahne überzogen sind, fanden schnell Liebhaber. Deshalb will Kathleen Freimann auch künftig gern weiterbacken.

Aber: Cappuccino-Gäste müssen derzeit mit kürzeren Öffnungszeiten rechnen. Aus Krankheitsgründen ist das Bahnhofscafé zurzeit nur montags und dientags von 6 bis 14 Uhr, mittwochs und donnerstags von 6 bis 17 Uhr geöffnet.