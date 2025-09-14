Gegen den Ärztemangel Durchstarten mit der Landarztquote: Zwei junge Frauen erfüllen sich ihren Kindheitstraum und werden Hausärzte
Zwei Biederitzerinnen wollen Landärztinnen werden. Über die Landarztquote kommen sie zum Studium und binden sich an Sachsen-Anhalt. Wie geht es für sie weiter und wo werden sie mal praktizieren?
14.09.2025, 18:46
Biederitz - In Burg fehlen zehn Hausärzte, in Genthin ist das Krankenhaus geschlossen, in keinem anderen Landkreis in Sachsen-Anhalt wird es künftig so wenig Zahnärzte geben wie im Jerichower Land. Statt weiterer schlechter Nachrichten gibt es aber auch Hoffnungsschimmer in der medizinischen Versorgung im JL. Zwei von ihnen kommen aus Biederitz und heißen Isabell Reppin und Alina Kadriu.