Gegen den Ärztemangel Durchstarten mit der Landarztquote: Zwei junge Frauen erfüllen sich ihren Kindheitstraum und werden Hausärzte

Zwei Biederitzerinnen wollen Landärztinnen werden. Über die Landarztquote kommen sie zum Studium und binden sich an Sachsen-Anhalt. Wie geht es für sie weiter und wo werden sie mal praktizieren?