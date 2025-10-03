weather wolkig
Einzelhandel im Harz Nach Großbrand in Wernigeröder Tedi-Filiale: Ein Neubau mit Fragezeichen

Ein Jahr nach dem Großbrand an der Ilsenburger Straße tut sich etwas auf dem Gelände der früheren Tedi-Filiale in Wernigerode. Ein Neubau wächst sichtbar in die Höhe. Dürfen sich Bastelfans und Schnäppchenjäger auf die Rückkehr des Discounters freuen?

Von Sandra Reulecke 03.10.2025, 06:15
Etwas versteckt für Autofahrer, die die Ilsenburger Straße in Wernigerode passieren, entsteht gerade ein Neubau.
Wernigerode. - In Wernigerode wächst die Neugier: An der Ilsenburger Straße entsteht ein Neubau. Genau an dieser Stelle befand sich bis Mai 2024 eine Tedi-Filiale - bis der Discounter bei einem Großbrand zerstört worden ist. Kommt nun Ersatz?