Nach Großbrand in Wernigeröder Tedi-Filiale: Ein Neubau mit Fragezeichen

Etwas versteckt für Autofahrer, die die Ilsenburger Straße in Wernigerode passieren, entsteht gerade ein Neubau.

Wernigerode. - In Wernigerode wächst die Neugier: An der Ilsenburger Straße entsteht ein Neubau. Genau an dieser Stelle befand sich bis Mai 2024 eine Tedi-Filiale - bis der Discounter bei einem Großbrand zerstört worden ist. Kommt nun Ersatz?