Fahrturnier für Pferdegespanne in Wahlitz. Dieses Jahr findet am Wochenende vom 3. bis 5. Mai ein Dressur-und Springturnier statt.

Möser/Wahlitz/Derben/Burg/Dornburg/Büden/Dörnitz/Gerwisch/Möckern/Altbensdorf/Jerichow - Eine Führung über die Trogbrücke mit Turmbesteigung findet am Freitag, 3. Mai, um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist der Tourismuspavillon an der Trogbrücke. Darauf macht die Gemeinde Möser aufmerksam. Die Trogbrücke ist mit ihren 918 Metern die längste Kanalbrücke der Welt. Welche anderen Superlative auf sie zutreffen, erfahren die Teilnehmer der öffentlichen Führung.

Andreas Kauert vom Reiterverein Wahlitz. Foto: Falk Heidel

Dressur- und Springturnier in Wahlitz

Von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, findet in Wahlitz ein Dressur- und Springturnier statt. Freitag beginnen um 14 Uhr die Springprüfungen für junge Pferde. Am Sonnabend ist 9 Uhr Start mit den Dressuren auf dem Reiterhof Dame und Sonntag 9.30 Uhr. Auf dem Reitplatz gibt es an beiden Tagen Springen der Klasse E bis M.

Second-Hand-Börse startet in Burg am Sonnabend, 4. Mai

Das katholische Gemeindezentrum in der Blumenthaler Straße in Burg verwandelt sich am 4. Mai in ein kunterbuntes Kinderkaufhaus. In der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr sind Eltern und werdende Eltern, Großeltern und alle, die den kleinen eine große Freude machen wollen herzlich zum Stöbern und Kaufen eingeladen. Der Einlass für Schwangere ist bereits 9.30 Uhr.

Verkauft werden gebrauchte Kinderkleidung bis Größe 140/146 sowie Spielzeuge, diverse Kinderfahrzeuge, Babyausstattung und Umstandsmode. Anders als bei anderen Kleiderbörsen oder Flohmärkten zeichnet sich die Second-Handbörse dadurch aus, dass die Verkäufer ihre Artikel nur abgeben und die nicht verkauften Sachen nach der Börse wieder abholen können. Um den Verkauf kümmert sich der Förderverein des katholischen Kindergartens St. Johannes mit vielen ehrenamtlichen Helfern.

Traditionell gibt es am Börsentag einen Basar mit selbst gebackenem Kuchen und Waffeln.

Tag der offenen Tür des Tierheims Burg/Schartau

Das Tierheim des Tierschutzvereins Burg und Umgebung e.V. veranstaltet am Sonnabend, 4. Mai, einen Tag der offenen Tür. Dafür ist ein großes gemeinsames Gassigehen mit so vielen Hunden des Tierheims wie möglich angedacht. Das Tierheim liegt am Ausbau 2a, Schartau.

Hunde der Tierrettung in Burg. Foto: Stephen Zechendorf

Eingeladen sind alle liebevollen Tierschützer und Tierschützerinnen, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten.

Gedenkfeier am Mahnmal Dörnitz

Der Förderverein „Mahnmal-STALAG 11 A“ lädt am Sonnabend, 4. Mai, um 10 Uhr an das Mahnmal in Dörnitz zu einer Gedenkfeier ein. Diese findet zur Gedenkveranstaltung anlässlich des 79. Jahrestages der Befreiung des Kriegsgefangenenlagers STALAG XI A Altengrabow statt. Die Festrede wird die SPD-Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig halten. In Vorbereitung auf diese Veranstaltung führte der Förderverein wieder einen Arbeitseinsatz am Mahnmal durch.

Sommermusiken in Dornburg

Am Sonnabend, 4. Mai, startet die neue Saison der Dornburger Sommermusiken. Unter dem Titel „Klang und Beat“ wird das Vokalensemble „InTakt“ aus Magdeburg und Johanna Heinemann an der Orgel ab 16.30 Uhr in der Schloss- und Dorfkirche „St. Christophorus“ mitreißende Chormusik von Klassik bis Pop gepaart mit den Klängen der Dornburger Orgel präsentieren. Der Eintritt ist frei. Zum Erhalt der Orgel und Finanzierung der Konzerte wird um eine Spende gebeten.

Einladung zum Frühlingsfest in Derben

Der Heimatverein „Elbaue“ Derben/Neuderben und der Sportanglerverein Derben/Elbe laden am Sonnabend, 4. Mai, zum Frühlingsfest für Groß und Klein am Gemeindehaus in Derben ein. Auf die kleinen Besucher warten ein Kinderprogramm, Kinderschminken, Frühlingsbasteln, Zuckerwatte und eine Hüpfeburg. Außerdem werden Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes und Getränke angeboten. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr.

Kunstausstellung in Büden

Auch in diesem Jahr verspricht der Mauritiusverein Büden wieder feinen Kunstgenuss in alten Gemäuern. Den Anfang macht am Sonnabend, 4.Mai, eine Kunstausstellung in dem nahezu leergeräumten, historischen Backsteinbau. Für dieses Jahr konnte der Verein die Künstlerinnen Rebecca Reichert und Marie Mandalka gewinnen. „Mit ihren bildhauerischen Werken setzt Marie Mandalka einen Kontrastpunkt zur Malerei von Rebekka Reichert“,heißt es in der Einladung.

Für die Vernissage am Sonnabend – Beginn ist um16 Uhr - haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. „Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren erhalten am Tag der Eröffnung der Ausstellung alle wichtigen Materialien, um es den Profis gleichzutun. Ob Acryl, Aquarell oder eine ausdrucksstarke Bleistiftskizze, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, so die Ankündigung. Die jungen Künstler dürfen im Anschluss ihre Werke in einer eigenen Ausstellung ausstellen.

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Kunstausstellung in der Mauritiuskirche Büden statt. Foto: Stephen Zechendorf

Nach der Vernissage werden die Werke der beiden Profi-Künstlerinnen bis zum Tag des offenen Denkmals im September in der Kirche zu sehen sein. Entweder nach Terminabsprache, auf jeden Fall aber zu den Veranstaltungen, zu denen der Verein den Sommer über einlädt.

Tag der offenen Tür der Grundschule Gerwisch

Am Sonnabend, 4. Mai, lädt die Grundschule Gerwisch zwischen 11 und 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Begleitet werden die vielfältigen Angebote rund um den Schulstandort in der Woltersdorfer Straße von einem Flohmarkt.

Straßenflohmarkt in Möckern am Sonntag, 5. Mai

Die Bewohner des Blumenrings im Möckeraner Wohngebiet Pfingstwiesen veranstalten am Sonntag, 5. Mai, ihren zweiten Straßenflohmarkt. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr werden wie bereits vor einem Jahr Kleidung für alle Größen, Spielzeug, Bücher, Dekorationsartikel, Haushaltswaren und andere gebrauchte Gegenstände angeboten. Auch für das „leibliche Wohl“ werde gesorgt, versprechen die Organisatoren.

Orgelmusik in Altbensdorf

Am Sonntag, 5. Mai, findet um 18 Uhr die erste Kleine Orgelmusik in diesem Jahr in der Dorfkirche Altbensdorf statt. Solistin wird die international konzertierende Sopranistin Pia Davila aus Potsdam sein. Gemeinsam mit Kantor Thorsten Fabrizi aus Möckern wird sie den berühmten Liederzyklus „Liederkreis“ op. 39 von Robert Schumann zu Gehör bringen.

Thorsten Fabrizi wird am 5. Mai zusammen mit der Sopranistin Pia Davila in der Kirche Altbensdorf auftreten. Foto: Mike Fleske

Der Eintritt zu dem maximal 45-minütigen Konzert ist wie immer frei. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei einem Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen. Veranstalter ist der Förderverein für Kirchenmusik „Laudate“.

Führung durch das Kloster Jerichow

Eine Klosterführung am Sonntag, 5. Mai, ab 11 Uhr, bietet spannende Einblicke in die Geschichte und die Bedeutung der romanischen Anlage in Jerichow. In den 90 Minuten des geführten Rundgangs gibt es eine Zeitreise in das Leben der Chorherren des Prämonstratenser-Ordens und die nachmittelalterliche Nutzung dieser Anlage. Es geht durch die Klausur mit ihren eindrucksvollen, mittelalterlichen Räumen, die Klosterkirche und die Dauerausstellung „Spuren im Backstein“ im Museum.

Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro. Um vorherige Anmeldung wird unter Telefon 039343/285 gebeten.