Gute Nachrichten für Patienten im Harz: Der Mediziner Valentin Aumann erfüllt sich seinen Traum und eröffnet eine Hausarztpraxis in Wernigerode. Stundenlang im Wartezimmer sitzen – das wird es bei ihm nicht geben, verspricht er. Wie er das vermeiden will.

Neue Hausarztpraxis in Wernigerode: Wer sich anmelden kann und was Patienten wissen sollten

Valentin Aumann, Facharzt für Allgemeinmedizin, eröffnet eine neue Praxis in Wernigerode.

Wernigerode. - So mancher Patient in Sachsen-Anhalt denkt besorgt an die Zukunft: Laut Statistischem Bundesamt ist mehr als jeder dritte Hausarzt in der Region mindestens 60 Jahre alt, geht in absehbarer Zeit in den Ruhestand. An den denkt Valentin Aumann längst noch nicht. Im Gegenteil. Der 32-jährige Mediziner eröffnet eine neue Praxis in Wernigerode.