Flammen, Löschwasser, Totalschaden: Nach dem Großbrand in der Sternstraße in Magdeburg haben die Bewohner des Hauses alles verloren – und müssen ganz neu anfangen. Dafür bitten sie um Hilfe.

„Wir haben nur, was wir anhatten“: Hilferuf nach Großbrand in Magdeburg

Blick in die Wohnung von Christian Mannsdörfer nach dem Brand: Decke und Wände sind stark beschädigt, Löschwasser steht auf dem Boden.

Magdeburg. - Drama kurz vor dem Jahreswechsel: In der Sternstraße in Magdeburg stand am Abend des 30. Dezember 2025 der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Mehr als 16 Stunden kämpfte die Feuerwehr gegen das Feuer. Was die Flammen verschonten, erledigte das Löschwasser. Am Ende blieb: Zerstörung.