  Dampflok-Romantik am 20. und 21. September in Möckern

Auf den Spuren der vergangenheit Dampflok-Romantik hautnah erleben: Warum sich Nostalgie-Fans in Möckern nun eine einmalige Chance bietet

Der Kleinbahnverein feiert Geburtstag und erinnert an die letzte Fahrt der Kleinbahn vor 60 Jahren. Am Wochenende bietet sich in Magdeburgerforth die seltene Gelegenheit, von einer Dampflok gefahren zu werden.

Von Stephen Zechendorf 15.09.2025, 18:05
Eisenbahnromantik in Magdeburgerforth. Man muss sich nur entscheiden, ob man schöne Fotos von der Bahn oder aus der Bahn machen will.
Eisenbahnromantik in Magdeburgerforth. Man muss sich nur entscheiden, ob man schöne Fotos von der Bahn oder aus der Bahn machen will. Foto: S. Zechendorf

Magdeburgerforth. - Großer Bahnhof herrschte am vergangenen Wochenende am Kleinbahnhof Magdeburgerforth – und auch am kommenden Wochenende können Familien und Bahnfans noch einmal mit Volldampf im Sonderzug auf Schmalspurfahrt gehen.