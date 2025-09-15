Auf den Spuren der vergangenheit Dampflok-Romantik hautnah erleben: Warum sich Nostalgie-Fans in Möckern nun eine einmalige Chance bietet
Der Kleinbahnverein feiert Geburtstag und erinnert an die letzte Fahrt der Kleinbahn vor 60 Jahren. Am Wochenende bietet sich in Magdeburgerforth die seltene Gelegenheit, von einer Dampflok gefahren zu werden.
15.09.2025, 18:05
Magdeburgerforth. - Großer Bahnhof herrschte am vergangenen Wochenende am Kleinbahnhof Magdeburgerforth – und auch am kommenden Wochenende können Familien und Bahnfans noch einmal mit Volldampf im Sonderzug auf Schmalspurfahrt gehen.