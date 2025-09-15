Auf den Spuren der vergangenheit Dampflok-Romantik hautnah erleben: Warum sich Nostalgie-Fans in Möckern nun eine einmalige Chance bietet

Der Kleinbahnverein feiert Geburtstag und erinnert an die letzte Fahrt der Kleinbahn vor 60 Jahren. Am Wochenende bietet sich in Magdeburgerforth die seltene Gelegenheit, von einer Dampflok gefahren zu werden.