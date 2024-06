4. Kleinfeldfußballturnier in Burg

Jerichower Land - Beim Kleinfeldturnier des Kinder- und Jugendforums Burg am Samstag kämpfen 24 Mannschaften um den Sieg. Einlass in das Parkstadion des Burger BC 08 am Flickschupark ist ab 8 Uhr, die Spiele beginnen um 9 Uhr. Um 12 Uhr startet der Newcomer-Cup des Nachwuchses mit 9-Meter-Schießen. Auch für ein Familienprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken ist gesorgt. Pokale gibt es für den besten Feldspieler, Torwart, Torschützenkönig und die am weitesten angereiste Mannschaft. Bei einer Tombola gibt es FCM- und SCM-Trikots zu gewinnen. Der Eintritt zum Turnier kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Ab 14 Uhr beginnt die Aftershow-Party mit DJ CHRISMEN, der Hits der 1990er und Malle-Songs zum Mitsingen spielt. Ab 20.30 Uhr heizt die „Böhse Onkelz“-Coverband „Hellet“ den Besuchern ein. Um 23 Uhr schließt die Veranstaltung mit einem großen Feuerwerk. Der Eintritt zur Aftershow-Party kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Sommerkonzert in Genthin

Am Freitagabend und Samstagnachmittag lädt der „Bismarck alumni et amici Chor“ zum Sommerkonzert „Heimat ist...“ ein. Die Konzerte finden in der Aula 3 des Bismarck-Gymnasiums in der Großen Schulstraße 33 in Genthin statt. Der Eintritt ist kostenlos, aufgrund begrenzter Platzanzahl erfolgt der Einlass dennoch nur mit Eintrittkarte. Karten gibt es per E-Mail unter alumnichorbisbym@gmail.com. Freitag beginnt das Konzert um 18 Uhr, Samstag um 16 Uhr.

Hutkonzert auf dem Burger Weinberg

Freitagabend ist im Rotfuchs am Weinberg Zeit für Freunde, Essen Trinken, Spiele und Livemusik. Diese Woche singt die Leipziger Singer-Songwriterin Paula Linke ab 19 Uhr humorvoll und pointiert vom Leben. Der Eintritt ist frei, aber der Hut wird mehrfach herumgereicht. Ein Platz kann vorab auf www.poliluxmagazin.de reserviert werden.

Public Viewing in der Burger Innenstadt

Am Freitag können sich Fußballfans zum Public Viewing im Biergarten des Malzclubs in der Schartauer Straße einfinden. Das Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland startet um 21 Uhr, der Biergarten öffnet eine halbe Stunde vorher.

Große Kaffeetafel in Genthin

Vor der Genthiner Trinitatiskirche wird am Freitag die größte Kaffeetafel der Stadt aufgebaut. An der können alle Platz nehmen, die auf einen Kaffee miteinander ins Gespräch kommen möchten.

Buchpremiere in Niegripper Traditionsscheune

Zur Buchpremiere lädt die Schriftstellerin Dorothea Iser am Freitag um 19.30 Uhr in die Traditionsscheune Huchel nach Niegripp ein. Sie stellt Prosa und Lyrik unter dem Titel „flussfarben“ mit Bildern der Niegripperin Kristine Ahrend vor. Zudem präsentiert der Journalist und Autor Roland Stauf sein Buch „Schaumkämme - 20 kurze Geschichten und ein paar Kleinigkeiten“. Musikalisch abgerundet wird der Abend von Eddie Weiman und seinem Kompagnon Henning. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung ist kostenlos.

Nachtwächterrundgang in Burg

„Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen ...“ - so oder so ähnlich zogen vor einigen Jahrhunderten die Nachtwächter durch viele Städte. Wenn die Bürger schlafen und das Geschäftetreiben zu Ende ist, sorgt der Nachtwächter für Ruhe und Ordnung. Am Freitagabend führt der Rundgang mit dem Nachtwächter zu Burg vorbei an historischen Plätzen und Straßen und führt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Treffen ist um 20 Uhr bei der Persiluhr am Magdalenenplatz. Karten können für 12 Euro (7 Euro ermäßigt) bei der Tourist-Info erworben werden.

25 Jahre Germania Nedlitz

Der SV Germania Nedlitz wird 25 und feiert das mit einem Wochenende voller Programm. Los geht es am Freitagabend um 19.30 Uhr mit der Übertragung der EM-Eröffnungsfeier auf einer Leinwand auf dem Sportplatz. Um 21 Uhr wird dann gemeinsam das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland geschaut. Der Samstag startet mit einer Familienolympiade um 10.30 Uhr. Eine Anmeldung dafür ist ab 10.20 Uhr vor Ort möglich. Um 14.40 Uhr tritt eine Line Dance Gruppe auf. Sportlich wird das Fest mit dem Fußballspiel der F-Jugend, einem Walking Footballspiel und einem Step Workout abgerundet. Ab 19 Uhr beginnt der Sportlerball mit DJ Denny.

Weinabend im Schloss Leitzkau

Der Leitzkauer Förderkreis lädt am Samstag ab 19 Uhr zu einem geselligen, bunten Weinabend auf dem Schloss ein. Musikalisch wird der Abend im Kemenatensaal und der Loggia vom Leitzkauer Doppelterzett begleitet. Arthur Beck wird kleine literarische Einlagen präsentieren. Rene Uhde wird die Besucher mit seiner klassischen Gitarre zum Träumen bringen. Auch die Geschichte des Schlosses kommt bei der Veranstaltung nicht zu kurz. Interessierte können an einer Führung durch das Schloss Leitzkau teilnehmen. Bei schönem Wetter kann auf der Loggia der Blick auf Magdeburg genossen werden. Karten können unter der Telefonnummer 039241-4168 oder der E-Mail fk-leitzkau@gmx.de bestellt werden.

Auf dem Schloss Leitzkau wird am Wochenende ein Weinabend gefeiert. Manuela Langner

Serenadenmusik zur Sommernacht auf Burg Ziesar

Am Samstag lädt der Musikverein Ziesar e.V. um 19 Uhr zu sommerlicher Serenadenmusik im idyllischen Burghof der Burg Ziesar ein. Der Eintritt kostet 15 Euro, Tickets gibt es beim Musikverein unter der Telefonnummer 0174-1896379 oder an der Abendkasse.

Ballermann-Party in der Burger Hafenbar

Sand, Strandkörbe und maritimes Ambiente stimmen in der neuen Hafenbar „Anker“ auf den nahenden Sommerurlaub ein. Am Sonnabend ist in der Bar mit Imbissbetrieb eine Ballermann-Party geplant, die um 12 Uhr loslegen wird. Dann wird sich DJ Blume der Musikauswahl annehmen, zudem sollen typische Getränke serviert werden. Die Hafenbar ist im alten Kohlehafen eingerichtet und in der Hafenstraße 1 zu erreichen. Der Eintritt ist frei.

90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kade

Die Freiwillige Feuerwehr Kade feiert am Samstag ihr 90. Jubiläum. Um 10 Uhr am Samstag startet die kostenlose Veranstaltung mit einer Festsitzung. Um 13 Uhr beginnt der Festumzug, danach gibt es buntes Programm und Kaffee und Kuchen. Geworben wird mit einer großen Fahrzeugshow, dem Genthiner Musikexpress und einem Volleyballturnier. Ab 19 Uhr lädt die Feuerwehr zum Tanz im Zelt, um den Abend ausklingen zu lassen.

Tag der Begegnung in Genthin

Unter dem Motto „Ich bin wie Du“ laden die Elbe-Havel-Werkstätten zum Tag der Begegnung ein. Teilhabe und Integration stehen dabei im Mittelpunkt. Für Unterhaltung sorgt der Circus Knopf und das Pareyer Ensemble „Ice Cream“. Auch das Jugendhaus „Thomas Morus“ ist mit vertreten. Das Fest startet am Samstag um 11 Uhr in der Hagenstraße 1 auf dem Parkgelände.

Jubiläum der Freiwilligen Feuerwerh Dörnitz

Am Samstag feiert die Freiwillige Feuerwehr Dörnitz ihr 90. Jubiläum und Dorffest. Die Veranstaltung findet am Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus statt. Ab 13.30 Uhr werden verschiedene umliegende Wehren eine Schauvorführung durchführen. Im Anschluss finden Spiele für Groß und Klein statt: unter anderem Büchsenwerfen, Kistenstapeln und Torwandschießen. Um 19 Uhr wird der Sieger der Wettbewerbe gekrönt und im Anschluss kann zu Musik getanzt werden.

Kinderfest in Stresow

Am Samstag findet ab 14 Uhr auf dem Dorfplatz in Stresow ein Kinderfest statt. Die Kleinen können sich auf eine Hüpfburg, Kinderschminken, Bubblesoccer, ein Kinderkarussell und Zorbball freuen.

Barbecue & Beer in Derben

Das „Barbecue & Beer“-Festival erfreute sich bereits in der Vergangenheit großer Beliebtheit in Derben. Am Samstag findet es wieder am Anglerheim statt.

Die Veranstaltung am Anglerheim Derben erfreut sich großer Beliebtheit. Jana Rzepka

Flohmarkt in Pietzpuhl

Am Sonntag kann am Pietzpuhler Kavaliershaus gestöbert, gefeilscht und gekauft werden. Der Flohmarkt beginnt um 9 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung und weitere Infos gibt es unter der E-Mail flohmarktpietzpuhl@web.de oder unter der Telefonnummer 0152-26233157.

Kahrling-Orgelverein Loburg wird 25

Der Förderverein zur Pflege und Erhaltung der Kahrlingorgel von 1705 in der St. Laurentiuskirche zu Loburg blickt auf 25 Jahre Tätigkeit zurück. Der Orgelverein lädt am Sonntag ein zu einem Festnachmittag, wo ab 14.30 Uhr Orgelführungen (mit Voranmeldung unter der Telefonnummer 039245-91043) angeboten werden. Um 15.30 Uhr gibt es eine Kaffeetafel auf dem Kirchplatz mit Moderation und Tafelmusik. Um 17 Uhr beginnt ein Festkonzert in der Loburger St. Laurentiuskirche mit Orgel (Sebastian Knebel - Dresden), Oboe (Luise Haugk – Dresden) und der Leipziger Oboen-Band (Oboen, Fagott und Percussion).

Führung durch das Kloster Jerichow

Das Kloster Jerichow bietet eine Führung durch seinen Garten an. Förder- und Heimatverein Jerichow

Das Kloster Jerichow bietet am Sonntag einen spannenden Streifzug durch den Klostergarten an, der nach mittelalterlichen Vorbildern angelegt wurde. Die Führung beginnt um 11 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro (ermäßigt 7 Euro).