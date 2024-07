Den ersten Platz machte ein Fisch aus dem Niegripper See.

Matthias Münx angelte am 28. September 2023 den größten Fang des Jahres im Niegripper See.

Burg/Niegripp - Der Fischereiverein Burg konnte in den vergangenen Jahren einige große Fänge verbuchen. Der Niegripper See war dabei Schauplatz des größten Fangs des gesamten Vereins: Am 28. September 2023 angelte Matthias Münx hier einen 1,84 Meter langen Wels. Ganze 42,5 Kilo habe der Süßwasserfisch auf die Waage gebracht.