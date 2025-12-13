Energie für Wohnungen Wärme: Ideen für die Arendseer Dörfer und wie die Firma Jackon mitmachen könnten
Auch wenn es keine Patentlösung gibt, werden zumindest Ansätze gefunden. Arendsee, Biogas und Solaranlagen spielen eine Rolle. Die Finanzierung ist aber noch völlig unklar.
13.12.2025, 15:30
Arendsee. - Beim jüngsten Vortrag über die kommunale Wärmeplanung in der Einheitsgemeinde Arendsee stand vor allem der größte Ortsteil im Blickpunkt. Anwesende Ortsbürgermeister drängten darauf, die Dörfer nicht zu vergessen.