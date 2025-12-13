weather wolkig
  4. Energie für Wohnungen: Wärme: Ideen für die Arendseer Dörfer und wie die Firma Jackon mitmachen könnten

Auch wenn es keine Patentlösung gibt, werden zumindest Ansätze gefunden. Arendsee, Biogas und Solaranlagen spielen eine Rolle. Die Finanzierung ist aber noch völlig unklar.

Von Christian Ziems 13.12.2025, 15:30
Solaranlagen und Windkraft rücken auch mit Blick auf das Erzeugen von Wärme mehr in den Fokus.
Arendsee. - Beim jüngsten Vortrag über die kommunale Wärmeplanung in der Einheitsgemeinde Arendsee stand vor allem der größte Ortsteil im Blickpunkt. Anwesende Ortsbürgermeister drängten darauf, die Dörfer nicht zu vergessen.