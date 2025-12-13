Energie für Wohnungen Wärme: Ideen für die Arendseer Dörfer und wie die Firma Jackon mitmachen könnten

Auch wenn es keine Patentlösung gibt, werden zumindest Ansätze gefunden. Arendsee, Biogas und Solaranlagen spielen eine Rolle. Die Finanzierung ist aber noch völlig unklar.