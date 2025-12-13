Grundsteuer-Sätze für Landwirte steigen auf 617 v. Hundert. Ab 2026 kostet der erste Hund 60 Euro Steuern im Jahr.

Staßfurt. - Auf Grund der Haushaltssituation ist die Stadt Staßfurt angehalten, mehr Einnahmen zu generieren. Als eine Einnahmequelle habe die Kommunalaufsicht auch auf die Hundesteuer hingewiesen, wie der Staßfurter Finanzchef Frank Wabnitz im Stadtrat erklärte. Die derzeitige Höhe war 2018 festgelegt worden. Mit 21 zu acht Stimmen folgte die Mehrzeit der Beschlussvorlage, so dass nun ab 1. Januar 60 Euro für den ersten Hund bezahlt werden müssen, 80 für den zweiten und 100 für jeden weiteren.