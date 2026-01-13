Seit mehr als 35 Jahren suchen Andrea und Falk Voß nach ihrem Sohn Patrik. Der soll als Baby im August 1989 in einem Krankenhaus gestorben sein. Doch daran glauben sie nicht. Eine Spurensuche.

In der DDR verschwunden - Verzweifelte Eltern fragen: Wo ist Patrik?

Andrea und Falk Voß sehen sich die alten Unterlagen an. Auf dem Familienfoto ist Falk Voß Mitte 20. "Vielleicht sieht Patrik so ähnlich aus", hoffen sie.

Güsen - Groß war die Freude bei Andrea und Falk Voß am 8. Januar 1989. Sohn Patrik war geboren. Doch keine sieben Monate später wich die Freude großer Trauer. Am 5. August wurde Patrik im Krankenhaus Burg für tot erklärt. Bis heute glauben die Eltern nicht, dass ihr Kind gestorben ist. Was sind ihre Gründe?