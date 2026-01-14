Protest gegen Autobahnbau Polizei räumt Waldbesetzung gegen A39-Bau bei Lüneburg - Erinnerungen an Losse werden wach
Die Polizei hat eine Waldbesetzung bei Lüneburg geräumt. Aktivisten protestierten dort gegen den A39-Lückenschluss, den „linken Hosenträger“. Das ist der aktuelle Stand.
Aktualisiert: 14.01.2026, 17:07
Lüneburg/Seehausen. - Die Bilder kommen den Seehäusern bekannt vor. Plattformen aus Holz, die mit Schnüren zwischen Bäumen befestigt wurden, Planen, Rucksäcke, Aktivisten im Kapuzenpullover. Dazu ein Plakat mit der Aufschrift „Lüni bleibt“, doch die Mission ist beendet.