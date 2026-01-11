weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Neues Stellwerk in Gerwisch geplant: Neue Zugverbindung zwischen Magdeburg und Genthin: Pendler sind alles andere als froh über RB40

Das Jahr 2026 beginnt für Berufspendler im Jerichower Land so wie 2025 geendet ist: mit Einschränkungen. Betroffen sind Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40. Wer zwischen Magdeburg und Genthin in die Züge steigt, braucht Geduld.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 14.01.2026, 17:11
Der Stellwerksbrand bei Gerwisch und seine Nachwirkungen: Neben dem Regionalexpress 1 besteht mit der Regionalbahn 40 nun eine zweite Direktverbindung zwischen Magdeburg und Genthin.
Der Stellwerksbrand bei Gerwisch und seine Nachwirkungen: Neben dem Regionalexpress 1 besteht mit der Regionalbahn 40 nun eine zweite Direktverbindung zwischen Magdeburg und Genthin. Foto: Marco Papritz

Magdeburg/Burg/Genthin - Der Stellwerksbrand bei Gerwisch und seine Folgen: Einschränkungen bestimmen den Zugverkehr auf der Strecke Magdeburg - Berlin. Dabei bekommt Genthin eine neue Direktverbindung. Die freut allerdings nicht alle Pendler.