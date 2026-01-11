Das Jahr 2026 beginnt für Berufspendler im Jerichower Land so wie 2025 geendet ist: mit Einschränkungen. Betroffen sind Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40. Wer zwischen Magdeburg und Genthin in die Züge steigt, braucht Geduld.

