Gekauft als Schrott - verschenkt als flotter Oldtimer. Familie Zöffzig hatte sich zum 18. Geburtstag aus Möser etwas ganz besonderes ausgedacht. Zusammen renovierten sie einen Käfer von 1972.

Der Käfer: Wie eine Familie aus Möser einem VW-Urgestein neues Leben einhauchte

Möser. - Trabant, Moskwitsch und Lada– das sind Namen, die das Herz von Ostmobil-Liebhabern höher schlagen lassen. Doch nicht nur DDR-Oldtimer sind auf den Straßen des Jerichower Landes unterwegs. In Möser trifft man auch schon mal ein Urgestein der Wolfsburger Fließbänder an.