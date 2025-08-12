weather heiter
  4. Oldtimer im Jerichower Land: Der Käfer: Wie eine Familie aus Möser einem VW-Urgestein neues Leben einhauchte

Gekauft als Schrott - verschenkt als flotter Oldtimer. Familie Zöffzig hatte sich zum 18. Geburtstag aus Möser etwas ganz besonderes ausgedacht. Zusammen renovierten sie einen Käfer von 1972.

Von Henning Paul 12.08.2025, 07:05
Der VW Käfer Baujahr 1972 von Familie Zöffzig aus Möser. Foto: Henning Paul

Möser. - Trabant, Moskwitsch und Lada– das sind Namen, die das Herz von Ostmobil-Liebhabern höher schlagen lassen. Doch nicht nur DDR-Oldtimer sind auf den Straßen des Jerichower Landes unterwegs. In Möser trifft man auch schon mal ein Urgestein der Wolfsburger Fließbänder an.