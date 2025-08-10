Die Erntezeit fordert auch Mühlenbesitzer Gerald Hüttner im Burger Ortsteil Gütter. Heute beliefert er noch Privatbäckereien im Jerichower Land und in Brandenburg mit Mehl. Wie lange noch?

Der Letzte seiner Zunft im Jerichower Land: Wie Mühlenbesitzer Gerald Hüttner aus Burg-Gütter seine Kundschaft hält

Burg. - Mal Regen, mal Sonne, zwischendurch sogar Hagel. Gerald Hüttner aus Gütter bei Burg kann mit den Landwirten mitfühlen. Sie wünschen sich seit Wochen möglichst zusammenhängende trockene Tage, um noch Roggen und Weizen möglichst schadlos einzufahren. Und immer wieder schüttet es von oben. „So ist die Natur, man kann sie zum Glück noch nicht überlisten“, sagt der Müllermeister. „Aber die Zeit drängt jetzt, ehe die Körner anfangen zu keimen.“