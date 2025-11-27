In Klötze wurde die Open Library eröffnet, die erste in Sachsen-Anhalt. Die Nutzung ist somit auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich. Zunächst gibt es eine Testphase.

Alles digital: Die Bibliothek in Klötze ist nun eine Open Library. Mitarbeiterin Nicol Gohle erklärte, wie es funktioniert.

Klötze. - Nach langer Vorbereitungszeit ist am Mittwoch in Klötze die erste Open Library (zu deutsch: offene Bibliothek) Sachsen-Anhalts offiziell eröffnet worden. Von nun an ist es möglich, die Stadt und Kreisbibliothek an der Breiten Straße 12 in Klötze zu nutzen, auch wenn kein Personal vor Ort ist. Das funktioniert durch moderne Technik. So erfolgen der Zugang in die Bibliothek sowie die Ausleihe von Medien über den Bibliotheksausweis.