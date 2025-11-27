Sie haben Wort gehalten: Zum zweiten Mal haben Mitglieder und Sympathisanten der Partei Die Linke in Halberstadt nicht nur heiße Suppe ausgeschenkt, sondern auch aufgeräumt. Da gab es einige Herausforderungen.

Halberstadt. - Fast 40 Liter Erbsensuppe waren es, die innerhalb von vier Stunden ausgegeben wurden. Doch nicht nur heiße Suppe für Halberstädter stand an diesem Tag auf dem Programm des Ortsverbands der Linkspartei. Es wurde auch wieder aufgeräumt.

Ende Oktober hatten Mitglieder und Unterstützer das erste Mal in Halberstadt die Aktion „Heiße Suppe an kalten Tagen“ gestartet, zu der auch das Aufsammeln von Müll gehört. In einem weiteren Umkreis um den Stand mit Suppe sind dabei immer wieder kleine Gruppen unterwegs und klauben Unrat aus Büschen und von Wegen.

Aufräumaktion wird im Dezember wiederholt

„Diesmal haben wir sogar einen Papierkorb der Stadt aus der Holtemme gefischt, neben dem Unrat aus den Grünanlagen Ententeich, Torteich und entlang der Holtemme am Kaufland. Der füllte fünf Müllsäcke“, berichtet Alexander Luft. Der 36-jährige Orts- und Kreisvorsitzende der Linken zeigt sich zufrieden mit der Resonanz, die diesmal auch das Angebot zu Gesprächen fand, die man bei Suppe oder Kaffee und Tee führte.

Am 20. Dezember gibt es eine Wiederholung - am Marx-Engels-Platz, wieder von 10 bis 14 Uhr. Wer mag, könne den Linken mitteilen, wo es noch weiteren Bedarf für solche Aktionen gibt. „Man kennt ja doch nicht jedes Stadtviertel so genau oder auch alle Ecken in den Ortsteilen“, so Luft.