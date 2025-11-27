Zwei im August 2024 in Bad Salzelmen eingerichtete Haltepunkte der KVG werden kaum genutzt. Dabei wurde im Vorfeld eine bessere Anbindung in dem Schönebecker Stadtteil gefordert.

Ein Stadtbus der KVG hält an der Bedarfshaltestelle „Burghof“ in der Edelmannstraße in Bad Salzelmen. Obwohl Bürger eine bessere Anbindung von Salzelmen gefordert hatten, werden zwei extra eingerichteten Bedarfshalte nur spärlich genutzt.

Schönebeck/bad Salzelmen. - Der Markt in Bad Salzelmen und das Areal um das Salzlandmuseum herum sind gewissermaßen das Herz beziehungsweise Zentrum des Schönebecker Stadtteils. Es erscheint logisch, dass auch der öffentliche Nahverkehr hier in der Umgebung Haltestellen anfährt. Aufgrund vermehrter Nachfrage durch die Bürger hat die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) daher vor knapp anderthalb Jahren extra zwei neue Bedarfshaltepunke eingerichtet. Jedoch scheint der Bedarf nun doch nicht sonderlich groß zu sein, wie Bill Bank, Leiter der Verkehrsplanung bei der KVG, mitteilt.